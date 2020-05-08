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Serinin ilki: Meizu 17 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Meizu, Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Merakla beklenen Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, tasarım ve donanım özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başarıyor. Peki Meizu 17 özellikleri neler? Meizu 17 fiyatı ne kadar?

Serinin ilki: Meizu 17 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro aylardır konuşuluyor. Sızıntılar sayesinde amiral gemisi özelliklerle geleceği belli olan akıllı telefonlar, kesinleşmeyen özellikleri ile bile tüketicileri heyecanladırmayı başardı. Bugün ise bu heyecan daha arttı. Zira Meizu hem Meizu 17'yi hem de Meizu 17 Pro'yu tanıttı. Biz bu haberimizde ise Meizu 17'yi ele alacağız.

MEİZU 17 ÖZELLİKLERİ

Meizu 17, 6,6 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde )0 Hz yenileme hızında, Samsung üretimi bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın sağ üst tarafında bir adet kamera deliği yer alıyor. Bu kamera deliğinde 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. Snapdagon 865 işlemcisine 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı destek veriyor. Meizu 17 gücünü 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Meizu 17

Meizu 17'nin kamera özelliklerine geçelim. Meizu 17'nin arka tarafında alışık olmadığımız bir şekilde dört adet kameraya ev sahipliği yapan yatay bir kamera kurulumu var. Bu kamera kurulumunun en büyük kamerası, 64 MP çözünürlüğünde. Diğer üç kamera ise sırasıyla 12 MP derinlik kamerası + 5 MP makro kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev alıyor.

MEİZU 17 FİYATI

Meizu 17 fiyatı 520 dolar olarak belirlenmiş durumda. Tabi bu fiyat akıllı telefonun 128GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 256GB dahili depolama alanına sahip olmak isteyen kullanıcılar, 565 dolar ödemek zorunda.

MEİZU 17 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekran (90 Hz hızında)
  • Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi
  • 8 GB LPDDR4X RAM
  • 128 GB/256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı
  • 20 MP ön kamera
  • 64 MP ana kamera + 12 MP derinlik kamerası + 5 MP makro kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
  • 30W Super mCharge destekli 4.500 mAh batarya
  • Flyme 8.1 arayüzü
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