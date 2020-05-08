Serinin ilki: Meizu 17 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro aylardır konuşuluyor. Sızıntılar sayesinde amiral gemisi özelliklerle geleceği belli olan akıllı telefonlar, kesinleşmeyen özellikleri ile bile tüketicileri heyecanladırmayı başardı. Bugün ise bu heyecan daha arttı. Zira Meizu hem Meizu 17'yi hem de Meizu 17 Pro'yu tanıttı. Biz bu haberimizde ise Meizu 17'yi ele alacağız.

MEİZU 17 ÖZELLİKLERİ

Meizu 17, 6,6 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde )0 Hz yenileme hızında, Samsung üretimi bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın sağ üst tarafında bir adet kamera deliği yer alıyor. Bu kamera deliğinde 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. Snapdagon 865 işlemcisine 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı destek veriyor. Meizu 17 gücünü 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Meizu 17'nin kamera özelliklerine geçelim. Meizu 17'nin arka tarafında alışık olmadığımız bir şekilde dört adet kameraya ev sahipliği yapan yatay bir kamera kurulumu var. Bu kamera kurulumunun en büyük kamerası, 64 MP çözünürlüğünde. Diğer üç kamera ise sırasıyla 12 MP derinlik kamerası + 5 MP makro kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev alıyor.