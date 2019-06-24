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Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

Antalya’da sıcak havada serinlemek için 5 metre yükseklikteki köprüden akarsuya atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.Antalya Havalimanı Yolu üzerinde bulunan Cırnık Deresi her yıl yaz aylarının gelmesi ile serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oluyor.

Antalya’da sıcak havada serinlemek için 5 metre yükseklikteki köprüden akarsuya atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.
Antalya Havalimanı Yolu üzerinde bulunan Cırnık Deresi her yıl yaz aylarının gelmesi ile serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oluyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, arkadaşları ile birlikte dere yanına gelerek kendilerini soğuk suya bırakıyorlar. Çocuklar dere üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü’nden ise zaman zaman tehlikeli atlamalar yapıyorlar. 5 metre yükseklikten içi yosun dolu suya tehlikelere aldırış etmeden atlayan gençler, tehlikeyi umursamıyorlar. Gençlerin, kanalın üzerindeki köprüden atlaması yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar, demir korkuluklara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor. Sulama kanalına giren gençlerin rahat tavırları ve sürekli yüzdüklerini belirtmeleri ise pes dedirtti.
Suyun buz gibi olduğunu ifade eden çocuklar “Abi bizim denizim burasıdır. Denize gidip ne yapacağız abi? Atlamalık yerimiz de var. Ferah ferah yüzüyoruz. Sudan çıkınca bir titreme var. İlk başta insan tedirgin oluyor. Daha sonra Allah ne verdi ise atlıyoruz. Yükseklik 5 metre vardır” dedi. 14 yaşındaki Berat Arslan ise kaportacı olduğunu belirterek, “Haftada bir gün buraya geliyoruz. Akşama kadar yüzüyoruz. Mangalımızı yakarız. Denizde atlayacak yer yok. Burada atlayacak yer çok” diye konuştu.

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar

Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar
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