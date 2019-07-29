Serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu

Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı’nda yaşandı. Ailesiyle birlikte pikniğe giden İsmail Pimik (20) ve kardeşi Ali Osman Pimik (10) serinlemek için baraj göletine girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan kardeşlerin imdadına baba Salih Pimik yetişti. Oğlu Ali Osman’ı baraj göletinden çıkartan baba, diğer oğlunu ise kurtaramadı. İhbar üzerine bölgeye gelen UMKE, AFAD, 112 sağlık görevlileri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıç ekiplerince arama çalışması başlatıldı. 5 saat süren çalışma sonucu İsmail Pimik’in cansız bedenine ulaşıldı. Pimik’in cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesine götürüldü.

