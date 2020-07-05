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  4. Serinlemek için baraj gölüne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için baraj gölüne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Kayseri’de serinlemek için Yamula Baraj Gölü’ne girerek kaybolan gencin cansız bedenine yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

Serinlemek için baraj gölüne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Hırka köyünde Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, Yamula Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan eski köy yerinde dolaştı.

Sıcak havada serinlemek isteyen Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, baraj gölüne girdi. Gençlerden Ahmet Beyit kaybolurken, Mustafa Utan ise kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Utan tedavi altına alınırken, Ahmet Beyit’i bulabilmek için arama çalışmaları başladı.

GÖLE ATILAN AĞ İLE BULUNMAYA ÇALIŞILDI

Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalara balıkçı teknesi de destek verdi. Balıkçı teknesinden göle atılan ağ ile Ahmet Beyit’e ulaşılmaya çalışıldı.

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından, Konya Sualtı Polisleri, Ahmet Beyit’in cansız bedenine ulaştı. Boğulan gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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