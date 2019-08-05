Serinlemek için baraja giren çocuk kayboldu

VAN(AA) - Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu.

İlçeye bağlı Koçköprü Mahallesi'nde 2 arkadaşıyla koyun otlatan Tarkan Gürbüz (14), serinlemek için mahalledeki baraj gölüne girdi.

Göletin zeminindeki çamura saplanan Gürbüz, sudan çıkamayınca arkadaşlarından yardım istedi.

Gürbüz'ü çıkarmaya çalışan arkadaşları da batma tehlikesi yaşayınca göletten çıkarak ailesine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

