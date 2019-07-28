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Serinlemek için denize giren er boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılan Piyade Er Yasin Kumuz, yaşamını yitirdi.

Serinlemek için denize giren er boğuldu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KIRKLARELİ'de, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılan Piyade Er Yasin Kumuz, yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'da vatani görevini yapan Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize girdi. Kumuz'un bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kumuz'un cansız bedenine ulaşıldı. 2 aylık asker olduğu öğrenilen Yasin Kumuz'un Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Darıcalı askerin evine Türk Bayrağı asıldı.

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Serinlemek için denize giren er boğulduSerinlemek için denize giren er boğuldu

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