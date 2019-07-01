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Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 21:47 | Son Güncelleme

Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de görevli polis memuru, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, tatil için Küçükkuyu beldesine giden Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), konakladığı otelin önünden denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Cangöz, çevredekiler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Cangöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Cangöz'ün yakınları ve meslektaşları, gözyaşı döktü.

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz, hastaneye giderek Cangöz’ün yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Cangöz'ün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir boğulma Çanakkale Edremit polis Sefa Cangöz

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