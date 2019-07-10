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Serinlemek için dereye giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

Serinlemek için dereye giren genç boğuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Canbalı deresine serinlemek için giren Sayim Çalımlı (25), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi ile Mudanya Emniyet Müdürlüğü deniz polisi kurbağa adamları sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu bir süre sonra Çalımlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Gencin cenazesi, incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Serinlemek için girdiği derede boğulduSerinlemek için girdiği derede boğuldu
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Serinlemek için girdiği derede boğuldu!

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