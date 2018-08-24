Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da serinlemek için Gödeler Baraj Gölü’ne giren Muhammet Öztürk (18), boğuldu. Öztürk’ün cansız bedeni 3 saat süren arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.
Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler Köyü Baraj Gölü’ne arkadaşlarıyla birlikte giden Muhammet Öztürk, serinlemek için suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları gölde Öztürk’ü aradı. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Muhammet Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi’ne morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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