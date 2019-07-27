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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 20:13 | Son Güncelleme

Çarşamba ilçesinde Çakmak Barajı'na serinlemek için giren Yusuf Kotil, boğularak hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çakmak Baraj Gölü’ne serinlemek için giren 19 yaşındaki Yusuf Kotil, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye gören, ilçeye bağlı Yusuf Kotil, Esençay Mahallesi'nde akrabası M.Y. (16) ile serinlemek için Çakmak Baraj Gölü’ne girdi.

Bir süre sonra gölde kaybolan Kotil'in bulunması için Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlara haber verildi.

Ekipler, baraj gölünde yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan Kotil'in cesedi otopsi yapılmak üzere, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Çakmak Barajı Samsun

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