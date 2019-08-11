HABER

Serinlemek için girdiği baraj gölünde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, serinlemek için arkadaşlarıyla Keban Baraj Gölü'ne giren Oralcan Togtay (26), akıntıya kapılarak boğuldu.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da, serinlemek için arkadaşlarıyla Keban Baraj Gölü'ne giren Oralcan Togtay (26), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Oralcan Togtay (26), yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Baraj gölünde arama başlatan dalgıç polisler, Togtay'ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlileri, Togtay'ın cansız bedenini otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Serinlemek için girdiği baraj gölünde öldüSerinlemek için girdiği baraj gölünde öldüSerinlemek için girdiği baraj gölünde öldüSerinlemek için girdiği baraj gölünde öldü

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Pitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardıPitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardı
Bayram günü serinlemek için girdiği barajda boğulduBayram günü serinlemek için girdiği barajda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.