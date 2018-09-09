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Serinlemek için girdiği Beyşehir Gölü'nde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Serinlemek için girdiği Beyşehir Gölü'nde boğuldu

Konya'da serinlemek için Beyşehir Gölü'ne giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ilgın'da ikamet eden ve memleketi Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'ne tatile gelen 17 yaşındaki Ömer Emin Eraydın, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Beyşehir Gölü'nün Karaburun Plajı'na gitti.

Burada serinlemek için göle giren Eraydın, bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve dalgıçlar ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Eraydın'ın cesedi, kıyıya çıkarıldı.

Arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen baba İdris ve anne Hacer Eraydın, çocuklarının cesedinin kıyıya çıkarıldığı esnada sinir krizi geçirdi.

Eraydın'ın cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaburun Plajı yetkilileri, olayın yaşandığı bölgede cankurtaran bulunmadığını ifade ederek yüzmenin yasak olduğunu belirten uyarıcı levhalar yer aldığını öne sürdü.

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AFAD Beyşehir boğulma göl Jandarma Karaburun Kayıp plaj

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