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Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 21:21 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize girişin yasak olduğu bölgede serinlemek için suya giren 25 yaşındaki Abdurrahman Sabag boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumsaz'da meydana geldi. İddiaya göre, yasak olan bölgede serinlemek için denize giren bir kişi çırpınmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine üzerine olay yerine kısa sürede gelen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri baygın genci kıyıya çıkartmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Boğularak hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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