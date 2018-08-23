Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu.
Halil Dikbıyık, kardeşi Bayram Dikbıyık ve 2 arkadaşıyla birlikte, iddiaya göre, Ahubaba Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi. Sudaki 4 kişi akıntıya kapılmak üzereyken, Bayram Dikbıyık, 2 arkadaşını kurtardı. Halil Dikbıyık ise akıntıya kapılarak, boğuldu. Halil Dikbıyık'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum