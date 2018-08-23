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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu.
Halil Dikbıyık, kardeşi Bayram Dikbıyık ve 2 arkadaşıyla birlikte, iddiaya göre, Ahubaba Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi. Sudaki 4 kişi akıntıya kapılmak üzereyken, Bayram Dikbıyık, 2 arkadaşını kurtardı. Halil Dikbıyık ise akıntıya kapılarak, boğuldu. Halil Dikbıyık'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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