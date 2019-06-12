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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da işçi emeklisi Hüseyin Uludağ (79), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da işçi emeklisi Hüseyin Uludağ (79), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edilirken, sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin, işçi emeklisi Hüseyin Uludağ olduğu belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Uludağ'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Serinlemek için girdiği denizde boğulduSerinlemek için girdiği denizde boğulduSerinlemek için girdiği denizde boğulduSerinlemek için girdiği denizde boğuldu

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