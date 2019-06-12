Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da işçi emeklisi Hüseyin Uludağ (79), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edilirken, sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin, işçi emeklisi Hüseyin Uludağ olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Uludağ'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

