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Serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 01:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta akşam saatlerinde serinlemek için atladığı denizde gözden kaybolan amatör balıkçı için arama çalışması başlatıldı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi.

Zonguldak’ta akşam saatlerinde serinlemek için atladığı denizde gözden kaybolan amatör balıkçı için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte kayalıklara balık tutmaya giden Ufuk Y.(44) “Ben Denize gireceğim” diyerek denize atladı. Havanın karanlık olması nedeniyle gözden kaybolan Ufuk Y., için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ben Denize gireceğim diyerek denize atladı gözden kayboldu
Arkadaşıyla balık tutarken, "Ben denize gireceğim" diyerek denize atladığı iddia edilen Ufuk Yakupoğlu (44) gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine Yakupoğlu’nun bulunması için AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Sahil güvenlik, AFAD ve polis ekipleri karada arama yaparken Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait palamar ekibi kılavuz tekneleri ile bölgede 1 buçuk saattir arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil güvenlik ekipleri de bölgede çalışmalara destek verirken dalgalar arama çalışmalarını güçleştiriyor. Bölgede 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletiliyor.

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