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Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Yunus Ağırbaş (22), boğuldu.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Yunus Ağırbaş (22), boğuldu.

Merkez Sur ilçesinde Yunus Ağırbaş, bugün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ağırbaş, akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişinin kurtarmaya çalıştığı Yunus Ağırbaş, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı ekiplerinin yaptığı aramada, Ağırbaş'ın kaybolduğu noktanın 100 metre ilerisindeki tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında cansız bedeni bulundu. Ağırbaş'ın haberi alıp nehir kıyısına gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Ağırbaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşının ise ifadesine başvuruldu.

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