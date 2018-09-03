Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta serinlemek için ırmağa giren Gökhan Dileç (22) boğuldu.

Olay akşam saatlerinde, Tokat merkeze bağlı Çökelikkışla Köyü mevkiinde Yeşilırmak'ta meydana geldi. Gökhan Dileç, 2 arkadaşı ile birlikte Çökelikkışla köyü Tokmakkaya bölgesine piknik yapmaya gitti. Daha sonra serinlemek için arkadaşları ile birlikte ırmağa giren Dileç, kısa bir süre sonra suyun akıntısına kapıldı. İki arkadaşı sudan çıkarak durumu 112 sağlık ekiplerine ve Tokat Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Dileç'i sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dileç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dileç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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