Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta serinlemek için ırmağa giren Gökhan Dileç (22) boğuldu.
Olay akşam saatlerinde, Tokat merkeze bağlı Çökelikkışla Köyü mevkiinde Yeşilırmak'ta meydana geldi. Gökhan Dileç, 2 arkadaşı ile birlikte Çökelikkışla köyü Tokmakkaya bölgesine piknik yapmaya gitti. Daha sonra serinlemek için arkadaşları ile birlikte ırmağa giren Dileç, kısa bir süre sonra suyun akıntısına kapıldı. İki arkadaşı sudan çıkarak durumu 112 sağlık ekiplerine ve Tokat Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Dileç'i sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dileç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dileç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum