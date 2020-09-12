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Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta akıntıya kapılarak kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 18:36 | Son Güncelleme

Kırşehir’de mevsimlik tarım işçisi bir genç serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta akıntıya kapılarak kayboldu.Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik tarım işçisi Mehmet Çiçek (19), serinlemek için Değirmenkaşı köyü sınırlarından geçen Kızılırmak’a girdi.

Kırşehir’de mevsimlik tarım işçisi bir genç serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta akıntıya kapılarak kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik tarım işçisi Mehmet Çiçek (19), serinlemek için Değirmenkaşı köyü sınırlarından geçen Kızılırmak’a girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çiçek’i ailesi aramaya başladı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırşehir AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerini arama çalışması başlattı.
Hava muhalefetinin de etkisini gösterdiği bölgedeki arama çalışmaları kapsamında Aksaray ve Ankara’dan su altı kurtarma ekipleri istendi. Akıntılı suda ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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