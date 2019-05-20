Serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılıp, kayboldu

Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Eftal Karamızrak (46), serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak, kayboldu. Karamızrak'ın bulunması için polis, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Olay, dün, Tarsus'a bağlı Kulak köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan, 2 çocuk babası Eftal Karamızrak, iddiaya göre, serinlemek için Berdan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Karamızrak, gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda ve kıyıda Karamızrak'ın bulunması için çalışma başlattı. Botla su yüzeyinden tarama yapan ekiplerin çalışmalarını, Eftal Karamızrak'ın ailesi ve arkadaşları da üzüntüyle izledi.

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