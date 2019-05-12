Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren bir çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Nizip Konteyner Kent'te kalan Suriye uyruklu Muhammed Ramdun (13), arkadaşlarıyla Belkıs Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi.

Ramdun'un suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olaydan yaklaşık bir saat sonra Ramdun'un cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramdun'un cesedi, jandarma ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

