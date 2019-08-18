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Serinlemek için girdiği nehirde hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 00:41 | Son Güncelleme

Bingöl’de serinlemek için Murat Nehri’ne girdikten sonra akıntıya kapılan bacanaklardan 1’i hayatını kaybetti, diğeri ise ekipler tarafından kurtarıldı.Olay, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde meydana geldi.

Serinlemek için girdiği nehirde hayatını kaybetti

Bingöl’de serinlemek için Murat Nehri’ne girdikten sonra akıntıya kapılan bacanaklardan 1’i hayatını kaybetti, diğeri ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacanaklar İbrahim Aleci ve Emrullah Görgüze, Kepçeli köyünde Murat Nehri kıyısına giderek piknik yaptı. Ardından serinlemek için nehre giren Aleci ve Görgüze, suyun akışına kapılarak sürüklendi. 2 kilometre sürüklenen İbrahim Aleci boğularak hayatını kaybetti, Emrullah Görgüze ise taşlara tutunarak hayatta kaldı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada Aleci’nin cansız bedeni kıyıya vurulmuş bir şekilde bulundu. Görgüze ise UMKE ve AFAD ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serinlemek için girdiği nehirde hayatını kaybetti

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