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Serinlemek için girdiği sulama kanalına giren genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Adana’da geçtiğimiz gün serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni, bu sabah saatlerinde bulundu.Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da geçtiğimiz gün serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni, bu sabah saatlerinde bulundu.
Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi Elisa (17) isimli yabancı uyruklu bir kişi, serinlemek için yol kenarında bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre batıp çıkan genç, sürüklenerek suda kayboldu. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Müracaat üzerine kanalın suyu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kesildi. Elisa’nın cansız bedeni bu sabah saat 07.00 sıralarında suya düştüğü noktadan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polisler Elisa’nın cansız bedenini sudan çıkardı.
Şadi Elisa’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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