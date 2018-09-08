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Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da, serinlemek için sulama kanalına giren Ahmet Bütün (15), akıntıya kapılarak boğuldu.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, serinlemek için sulama kanalına giren Ahmet Bütün (15), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, öğleden sonra Tek Tek Dağları Milli Parkları yakınından geçen (DSİ)'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Ahmet Bütün, serinlemek için sulama kanalına girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Bütün, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sualtı polis ekipleri, yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu Bütün'ün cansız bedenine suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde ulaştı. Gözyaşları arasında sudan çıkarılan Bütün'ün cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

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