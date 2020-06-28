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Serinlemek için girdikleri gölette boğuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz (19) boğuldu.

Çelikhan'daki Çat Barajı göletine dün öğleden sonra serinlemek için giren Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köylüler, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polisinden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, gölette Açıkgöz ile Cantürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

DHA

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