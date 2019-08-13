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Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 20:12 | Son Güncelleme

Bursa'da, serinlemek amacıyla girdiği İznik Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Orhangazi ilçesinden İznik'e gelen Özcan Demirtaş (22) ve Oğuz Çelik, Müşküle Mahallesi sahilinden kayıkla göle açıldı. Bir süre sonra yüzmek için kayıktan göle atlayan Demirtaş'ın çırpındığını gören Çelik de suya girerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı.

Olayı gören sahildeki vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Çevredekiler tarafından bir süre sonra sudan yarı baygın çıkarılan Çelik, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yalova'dan gelen deniz polisi su altı ekibi, İznik Jandarma Komutanlığı bot timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Demirtaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmalarda Demirtaş'ın cansız bedeni, kıyıdan 70 metre açıkta bulundu.

AİLESİ ÖLÜM HABERİNİ ALINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Demirtaş'ın annesi, babası, eşi ve yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Ceset, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada Demirtaş'ın 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik gölü Özcan Demirtaş

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