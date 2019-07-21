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Serinlemek için göle giren iki kuzen boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 02:00 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için göle giren kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur (14) boğuldu.

Serinlemek için göle giren iki kuzen boğuldu

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için göle giren kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur (14) boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Sarıderesi köyündeki Tez gölünde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Lisesi 2. sınıf öğrencisi Buse Öztamur, amcasının kızı lise 1’inci sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur ile serinlemek için göle girdi. Uzun süre kızlarından haber alamayan ailelerin arama çalışması sonucu Buse Öztamur’un gölde cansız bedeni bulundu. Haber verilmesi üzerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Buse Öztamur’un cenazesini gören aile sinir krizi geçirdi. Göldeki su üstü aramalara rağmen bulunamayan Neslihan Öztamur’u bulmak için köye Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı 2 dalgıç çağırıldı. Gölde iple yapılan 1 saatlik aramanın ardından Neslihan Öztamur’un cansız bedenine de ulaşıldı. Bu sırada göl kenarına gelen Neslihan Öztamur’un babası Zeki Öztamur sinir krizi geçirerek, "Ah kızım, ah kızım" diye feryat etti.
Buse ve Neslihan Öztamur'un cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Serinlemek için göle giren iki kuzen boğulduSerinlemek için göle giren iki kuzen boğulduSerinlemek için göle giren iki kuzen boğulduSerinlemek için göle giren iki kuzen boğuldu

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