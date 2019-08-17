Serinlemek için kanala giren Suriyeli öldü

Ceyhun ÖZER/ADANA, (DHA)- ADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa (17) boğuldu.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydan geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Elsa bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine su altı polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polis ekipleri, Elsa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Şadi Elsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Şadi Elsa'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

