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Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren asker kayboldu.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdi.

Kardeşlerinden biriyle nehrin karşı tarafına geçmeye çalışan Taş, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Taş'ın bulunması için ekiplerce vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Nehrin karşı tarafına geçen ve orada mahsur kalan Taş'ın kardeşi ise Palu Belediyesi rafting takımı tarafından kurtarıldı.

Taş'ın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
asker boğulma Elazığ

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