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Serinlemek isterken yaşamanı yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Sezer (54), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Serinlemek isterken yaşamanı yitirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Sezer (54), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde denize giren Ahmet Sezer, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenlerin kıyıya çıkardığı Ahmet Sezer için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ahmet Sezer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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