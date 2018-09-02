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Serinlemek isteyen öğretmen boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, serinlemek için çaya giren öğretmen Nasip Demirel (32), boğuldu.

ARABAN (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, serinlemek için çaya giren öğretmen Nasip Demirel (32), boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Yavuzeli'nin Akbudak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Büyükkarakuyu İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Nasip Demirel, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sıtma Pınar Çayı'na girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Demirel için arkadaşları güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonunda suda Demirel'in cansız bedenine ulaşıldı. Ölümüyle arkadaşlarını yasa boğan öğretmenin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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