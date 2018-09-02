Serinlemek isteyen öğretmen boğuldu

ARABAN (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, serinlemek için çaya giren öğretmen Nasip Demirel (32), boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Yavuzeli'nin Akbudak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Büyükkarakuyu İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Nasip Demirel, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sıtma Pınar Çayı'na girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Demirel için arkadaşları güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonunda suda Demirel'in cansız bedenine ulaşıldı. Ölümüyle arkadaşlarını yasa boğan öğretmenin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş
ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum