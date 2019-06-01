Serinlemek isteyenler su parkına koştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA (DHA)- ANTALYA'da hava sıcaklığının 28 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı birçok turist, serinlemek için su parklarına koştu.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da, nem oranı yüzde 70'lere ulaştı. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 36 derece olduğu turizm kentinde, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve su parklarını doldurdu. Kent merkezindeki su parkına gelen tatilcilerin kimisi havuza girip serinledi, kimisi de su kaydıraklarından kayarak eğlendi. Her yaştan tatilcinin doyasıya vakit geçirdiği su parkında renkli görüntüler oluştu.

Su parkının fotoğraf ekibinin çekimler sırasında farklı atmosfer oluşturmak için getirdiği köpek balığı kafası maketi ise turistlerin büyük ilgisini çekti. Köpek balığı maketinin ağzına oturan çocuklar fotoğraf çektirdi. Su parkının maskotu papağan 'Cabbar' ise olup bitenleri şezlongun üzerinden izledi.

