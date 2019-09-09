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Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın keşfedilmemiş cennetlerinden Kapuz Kanyonu, sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşları ağırlıyor.

Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın keşfedilmemiş cennetlerinden Kapuz Kanyonu, sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşları ağırlıyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki kanyona giden yerli ve yabancı tatilciler 5 kilometrelik bir yolda, derinliği az olan suda yürüyüş etkinlikleri yaparak hem serinliyor hem de eğleniyor.
Antalya'nın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'Keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor. Konyaaltı Belediyesi'nin turizme kazandırmak için çalışma yaptığı kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle dikkati çekiyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı, botla gezip yüzdüğü kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.
DENİZ VE SU PARKININ ALTERNATİFİ SUDA YÜRÜYÜŞ
Yaz mevsiminin son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da serinlemek için deniz ve su parklarına alternatif olarak kanyona gelenler, su yürüyüşü yapıyor. Yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de katıldığı suda yürüyüş etkinliği yoğun ilgi görüyor.
Kırsal alandaki Aşağıkaraman Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, kanyona 2 kilometre uzaklıkta araçlarını park ederek çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu orman yolundan yürüyerek kanyona ulaşıyor. Sıcaklığı 10- 15 derece arasında, derinliği ise 15 santim ile 5 metre arasında değişen kanyonda yaklaşık 5 kilometrelik 'su yürüyüşü' yapan doğaseverler, suyun derin noktalarında ise gönüllerince yüzüyor. İsteyenlerin botla gezme imkânı bulduğu Kapuz Kanyonu, şehir merkezine yakınlığı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
'ARKAMIZDA ÇÖP BIRAKMAYALIM'
Antalyalı profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, yıllardır doğaseverlerle Antalya'nın doğa güzelliklerini keşfederek yürüyüşler yaptıklarını belirtti. Kapuz Kanyonu'nun da keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu anlatan Gök, kanyonda su yürüyüşlerinin çok sevildiğini, sık sık bu aktiviteyi yaptıklarını söyledi. Cuma Gök, "Sıcak yaz günlerinde buz gibi suda yürümek, yüzmek, botla gezmek çok keyifli. Kanyonu ziyaret edenler lütfen korusunlar. Arkalarında çöp bırakmasınlar. Bu güzellikleri gelecek nesillere temiz bırakalım. Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'

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