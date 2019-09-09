Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın keşfedilmemiş cennetlerinden Kapuz Kanyonu, sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşları ağırlıyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki kanyona giden yerli ve yabancı tatilciler 5 kilometrelik bir yolda, derinliği az olan suda yürüyüş etkinlikleri yaparak hem serinliyor hem de eğleniyor.

Antalya'nın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'Keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor. Konyaaltı Belediyesi'nin turizme kazandırmak için çalışma yaptığı kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle dikkati çekiyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı, botla gezip yüzdüğü kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

DENİZ VE SU PARKININ ALTERNATİFİ SUDA YÜRÜYÜŞ

Yaz mevsiminin son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da serinlemek için deniz ve su parklarına alternatif olarak kanyona gelenler, su yürüyüşü yapıyor. Yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de katıldığı suda yürüyüş etkinliği yoğun ilgi görüyor.