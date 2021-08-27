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Seriyi Cem Adrian başlatıyor

27.08.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Park Et Seyret” konserleri, 27 Ağustos Cuma Cem Adrian’ın muhteşem performansıyla başlıyor. Maltepe Açıkhava Gösteri Merkezi’nde Cem Adrian’la başlayacak olan arabalı konserler serisi birbirinden ünlü sanatçıların sahneleriyle devam edecek.

Seriyi Cem Adrian başlatıyor

Bu yıl kültür sanatın nabzının atacağı Maltepe ve Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezleri eylül ayı boyunca ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturacak.

27 Ağustos Cuma Cem Adrian ile başlayacak olan “TİKTAK'la Park Et Seyret”in Maltepe Açıkhava Gösteri Merkezi konserleri;

28 Ağustos Cumartesi Buray
1 Eylül Çarşamba Mor ve Ötesi
8 Eylül Çarşamba Gaye Su Akyol’la devam edecek.

Ardından Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’nde
10 Eylül Cuma Mabel Matiz
11 Eylül Cumartesi Duman
15 Eylül Çarşamba İkilem
17 Eylül Cuma No 22 Riders Inn Stage
18 Eylül Cumartesi İkiye On Kala
22 Eylül Çarşamba Can Bonomo
24 Eylül Cuma Yüksek Sadakat ve
25 Eylül Cumartesi Ceza sahne alacak.

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Arabalı konserler yeniden başlıyorArabalı konserler yeniden başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Cem Adrian
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