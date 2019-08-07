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SERKA özel sektör projelerine destek için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: - "Yaklaşık 10 milyon lirayı aşkın parayı özel teşebbüsümüze mali destek olarak vereceğiz"

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Yaklaşık 10 milyon lirayı aşkın parayı özel teşebbüsümüze mali destek olarak vereceğiz." dedi.

SERKA'nın 67. olağan yönetim kurulu toplantısı, Mustafa Masatlı başkanlığında ajansın Kars'taki il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'daki özel sektör projelerine verilecek hibe destekleri görüşüldü.

Ardahan Valisi aynı zamanda SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Masatlı, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm ve yatırımlarla ilgili kararlar alacaklarını söyledi. Masatlı, "Yaklaşık 10 milyon lirayı aşkın parayı özel teşebbüsümüze mali destek olarak vereceğiz. İnşallah bu verilen destek, müracaat eden, başarıyla projeleri ilk kontrolden geçen insanlarımıza hayırlı olur" diye konuştu.

Proje sonuçlarının yarın açıklanacağı toplantıya, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile İl Genel Meclis Başkanları ile Ticaret Odası Başkanları katıldı.

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Ağrı Ardahan Kars

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