Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında, komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz ile aynı sahneyi paylaştı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Nev Nefes" temasıyla düzenlenen etkinlikte, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Türk sanat müziğinden besteleri icra ederken, Ceyhun Yılmaz ise şiirleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Ceyhun Yılmaz, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'ı çok sevdiğini belirterek, "Tabii ki bir yeri üstünde yaşayan insanlar güzel yapar. Üsküdar'da hep güzel insanlarla karşılaştım. Bugün de klarnetin üstadı bir arkadaşımla beraberim. Klarneti şiirle yan yana koyuyoruz. Zaten doğada ikisinin bir eşleşmesi var, ikisi de hüzün temalı." dedi.

Hayatın içinde şiirin her zaman olması gerektiğine inandığını ifade eden Yılmaz, Üsküdar'ı "Boğaziçi'nin dudak kenarı" olarak tanımladığını söyledi.

Yılmaz, çocukken tiyatro oyuncusu olmak istediğine dikkati çekerek, ilkokul yıllarında yaşadığı bir anısını şöyle anlattı: