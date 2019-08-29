Serkan Çinioğlu ve SIRMA'dan yeni tekli

İSTANBUL (AA) - Türk elektronik müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Serkan Çinioğlu ve SIRMA ortak bir çalışmaya imza attı.

Future Bass tarzını Türkçe sözlerle işleyen ortak çalışma, bu hafta dijital platformlardaki yerini aldı.

Özgün tarzıyla dikkati çeken vokalist, söz yazarı ve prodüktör SIRMA, "Belki Bir Gün" şarkısının ardından ikinci kez Türkçe bir eser yayınladı.

Yıllardır reklam müzik dünyasında adından söz ettiren prodüktör Çinioğlu ve alternatif elektronik pop sanatçısı SIRMA'nın "Bizden Önce" isimli teklisi müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Apple Music Türkiye'nin ana sayfasında yerini alan ikili, aynı platformun farklı çalma listelerine de giriş yaptı.

Sözleri SIRMA tarafından yazılan, müziği ikili tarafından hazırlanan parçada ses mühendisi Mert Kazak da "mixing" ve "mastering" görevini üstlendi.

