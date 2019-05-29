Serkan Gölge Serbest Bırakıldı

Yurtdışında tutuklanan Amerikan vatandaşlarına yönelik tedbirlerin alındığına da dikkat çeken Ortagus, Serkan Gölge’ye gerekli tüm konsolosluk hizmetlerinin sunulacağını ve Gölge’nin en kısa zamanda evine dönmesini sağlamak istediklerini kaydetti.

Serkan Gölge davasını yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Ortagus, Amerikan diplomatik misyonlarının Türkiye’deki tutuklu diğer yerel çalışanlarına gerekli desteğin de sağlanacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gölge’nin neden serbest bırakıldığıyla ilgili bir bilgi vermedi ancak muhabirlere “doğru olan buydu” dedi.

Türkiye’nin Gölge’yi serbest bırakarak doğru bir adım attığına inandığını ifade eden Ortagus, tüm Amerikalıların güvenliği ve emniyetinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için öncelik olduğunu ve bakanın tüm liderlerle yaptığı görüşmelerde buna dikkat çektiğini söyledi.

Gölge'nin 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7.5 yıl hapis cezası, daha sonra 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıl hapis cezasına düşürülmüştü.

Gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ıjn yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonrasında gerçekleşti.

