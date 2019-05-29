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Serkan Gölge Serbest Bırakıldı

29.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

Türkiye’de 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı. Gölge’nin serbest bırakıldığı bilgisini ilk olarak eşi, Reuters’a açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, gelişmeden memnuniyetini dile getirdi

Serkan Gölge Serbest Bırakıldı

Türkiye’de 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı.

Gölge’nin serbest bırakıldığı bilgisini ilk olarak eşi, Reuters’a açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da, sözcülük görevine geldikten sonraki ilk kameralı basın brifinginde sorulara geçmeden önceki açıklamasında Gölge’nin serbest bırakıldığını doğruladı.

Morgan Ortagus,son dakika bilgisi olarak paylaştığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gölge’nin neden serbest bırakıldığıyla ilgili bir bilgi vermedi ancak muhabirlere “doğru olan buydu” dedi.

Serkan Gölge davasını yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Ortagus, Amerikan diplomatik misyonlarının Türkiye’deki tutuklu diğer yerel çalışanlarına gerekli desteğin de sağlanacağını söyledi.

Yurtdışında tutuklanan Amerikan vatandaşlarına yönelik tedbirlerin alındığına da dikkat çeken Ortagus, Serkan Gölge’ye gerekli tüm konsolosluk hizmetlerinin sunulacağını ve Gölge’nin en kısa zamanda evine dönmesini sağlamak istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin Gölge’yi serbest bırakarak doğru bir adım attığına inandığını ifade eden Ortagus, tüm Amerikalıların güvenliği ve emniyetinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için öncelik olduğunu ve bakanın tüm liderlerle yaptığı görüşmelerde buna dikkat çektiğini söyledi.

Gölge'nin 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7.5 yıl hapis cezası, daha sonra 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıl hapis cezasına düşürülmüştü.

Gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ıjn yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonrasında gerçekleşti.

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