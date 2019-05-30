Serkan Gölge serbest bırakıldı

Gölge’nin serbest bırakıldığı bilgisini ilk olarak eşi, Reuters’a açıkladı.
Kübra Gölge, eşinin nasıl ve neden serbest bırakıldığı konusunda bilgisi olmadığını, ama karardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Gölge'nin avukatlarından İsmail Cem Halavurt da, müvekkilinin hapiste bulunduğu süre göz önüne alınarak serbest bırakılmış olabileceğini tahmin ettiğini, ancak kendisine resmi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da, sözcülük görevine geldikten sonraki ilk kameralı basın brifinginde sorulara geçmeden önceki açıklamasında Gölge’nin serbest bırakıldığını doğruladı.
Morgan Ortagus, son dakika bilgisi olarak paylaştığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Serkan Gölge davasını yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Ortagus, Amerikan diplomatik misyonlarının Türkiye’deki tutuklu diğer yerel çalışanlarına gerekli desteğin de sağlanacağını söyledi.
Yurtdışında tutuklanan Amerikan vatandaşlarına yönelik tedbirler alındığına da dikkati çeken Ortagus, Serkan Gölge’ye gerekli tüm konsolosluk hizmetlerinin sunulacağını ve Gölge’nin en kısa zamanda evine dönmesini sağlamak istediklerini kaydetti.
Türkiye’nin Gölge’yi serbest bırakarak doğru bir adım attığına inandığını belirten Ortagus, tüm Amerikalılar'ın güvenliği ve emniyetinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için öncelik olduğunu ve bakanın tüm liderlerle yaptığı görüşmelerde buna dikkat çektiğini söyledi.
Gölge'nin 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7.5 yıl hapis cezası, daha sonra 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürülmüştü.
Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra geldi.
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