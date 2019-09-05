HABER

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 00:47 | Son Güncelleme

Arabesk müziğin son dönemlerindeki en önemli isimlerinden Serkan Kaya, Sivas Kongresi’nin 100.

Arabesk müziğin son dönemlerindeki en önemli isimlerinden Serkan Kaya, Sivas Kongresi’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Ünlü sanatçı Serkan Kaya, Tarihi Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen konserde, yaklaşık 30 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşatarak, vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Kaya, enerji dolu sahnesiyle hayranlarını coşturarak, konser boyunca eğlenceli dakikalara imza attı. Günün anısına Sivas Valisi Salih Ayhan Kaya’ya 100. yıl tablosu hediye ederken, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcu Ziya Erdal’da isminin yazılı olduğu formayı takdim etti.
Konser sonunda sanatçı Serkan Kaya, Sivasspor için bestelediği marşı okuyarak, Sivasspor aşığı olduğunu söyledi.

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu

Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

1 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.