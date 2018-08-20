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Serkan Kaya, Taşköprü'de sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin kapanış gecesinde şarkıcı Sekan Kaya, sahne aldı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin kapanış gecesinde şarkıcı Sekan Kaya, sahne aldı. Bu yıl 32'ncisi düzenlenen festivale Serkan Kaya'nın şarkıları damgasını vurdu. Müzik şöleninin yaşandığı konserde Serkan Kaya'yı binlerce kişi dinledi. Konser sonunda sarımsaktan yapılmış taç hediye edilen Serkan Kaya, Taşköprü'de 'Sarımsak kralı' ilan edildi. Tacı kafasına takan Kaya, Sağlığımız için bol bol sarımsak yemeliyiz diyerek sahnede sarımsak yedi ve seyirciye ikram etti. Buna karşılık konseri balkondan izleyen dinleyiciler ise sanatçıya semaver ile çay gönderdi. Renkli anların yaşandığı konser, alanı dolduran binlerce müzikseverin oluşturduğu coşkulu atmosfer ile sona erdi.

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