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  4. Serkan Keskin Çukur dizisini neden kabul etmedi?

Serkan Keskin Çukur dizisini neden kabul etmedi?

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2019 20:33 | Son Güncelleme

İbrahim Selim'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk olan oyuncu Serkan Keskin, Çukur dizisinden gelen teklifi başka bir proje geldiği için kabul etmediğini ancak sonrasında o işin başlamadan bittiğini söyledi.

Serkan Keskin Çukur dizisini neden kabul etmedi?

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, İbrahim Selim'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Serkan Keskin, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna neden dahil olmadığını anlattı.

"ÇUKUR'DAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Keskin, meslektaşı İbrahim Selim'in "Sana geldiğinde reddettiğin ama sonra seyrettiğinde keşke içinde olsaydım dediğin bir iş oldu mu?" sorusuna üzerine şunları söyledi: "Bir iş gelmişti. Onu kabul ettim, o süreçte başka bir teklif daha oldu. Onu kabul edemedim. Benim kabul ettiğim iş başlamadan bitti ama diğer iş üçüncü sezonunda devam ediyor. O iş 'Çukur' dizisiydi."

"ÖLÜME YAKLAŞTIĞIM OLDU"

Uzun süre dalgıçlık yapan hatta eğitimler veren Serkan Keskin, İbrahim Selim'in "Suyun altında ölüme yaklaştığın bir an oldu mu?" sorusuna "Uzun süre dalgıçlık ve eğitmenlik yaptım. Ölüme yaklaştığım oldu. Hazırlanılmış bir derin dalışta artçı olarak gidiyordum. 55 metrede başlayan bir uçak, 80 metreye kadar gidiyor. Sırp bir arkadaş haber vermeden arkadan hava kaynağımı aldı uzun süre geri vermedi, şoktaydı. En son yumruk attım boşluğuna bir şok yaşasın diye. Film şeridi denilen şeyi gördüm. Annem geldi gözümün önüne, anneme en korktuğu şeyi dalışta öldüğümü söyleyecekler falan dedim. Sonra tabi ki çok daha uslandırdı o dalış. Çok daha dikkatliyim. O Sırp dalgıç da benden seviye olarak üstte, iri biriydi. Adı da Ratkov'du." cevabını verdi.

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serkan keskin Çukur

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen çukurda oynasaydın ben gülmekten o diziyi izleyemezdim ????
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