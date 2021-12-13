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Serkan Kıyak öldü mü, neden intihar etti? Serkan Kıyak kimdir? İşte hikayesi…

13.12.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkan Kıyak ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış ve eşini aramıştı. Programda sinir krizi geçiren Serkan Kıyak'ı, Müge Anlı sakinleştirmeye çalışmıştı. Çaresiz görünümü ve haykırışları ile sosyal medyada da oldukça konuşulan Serkan Kıyak intihar etti.

Serkan Kıyak öldü mü, neden intihar etti? Serkan Kıyak kimdir? İşte hikayesi…

Serkan Kıyak olayı Müge Anlı programında en çok dikkat çeken olaylar arasında yer almıştı. Sosyal medyada da oldukça konuşulan Serkan Kıyak, evden kaçan eşini aramak için Müge Anlı programına çıkmıştı. Canlı yayına bağlanması ile eşiyle konuşan Kıyak sinir krizi geçirmişti. Serkan Kıyak kendisini asarak intihar etti.

SERKAN KIYAK NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Serkan Kıyak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz hafta katılmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Serkan Kıyak öldü mü, neden intihar etti? Serkan Kıyak kimdir? İşte hikayesi…

SERKAN KIYAK OLAYI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp eşini aramak için katılmıştı. Kıyak, eşi Zehra Hanım'ın 3 Aralık'ta kaçtığını ve 19 aylık çocuğu olduğunu söyledi. Programda eşine 'geri dön' çağrıları yapan Kıyak, olumsuz yanıt almış ve kendisini yerlere atarak ağlamıştı. Zehra ile görücü usulü tanıştıklarını söyleyen Serkan eşinin görme engelli anneannesinin de evde olduğunu, eşinin onu da bırakıp gittiğini belirtmişti. Serkan Kıyak, eşinin zorla tutuluyorsa ses vermesini ve eşinin bulunmasını istemişti.

Serkan Kıyak öldü mü, neden intihar etti? Serkan Kıyak kimdir? İşte hikayesi…

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

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