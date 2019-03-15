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"Serkan Yazıcı Marmaris'i değer üretim merkezi haline getirmiş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Bu projeler Marmaris'i kendi etrafındaki bölgelerle kaynaştırabilecek bir değer üretim merkezi haline getirmiş. Serkan Yazıcı Marmaris'i değer üretim merkezi haline getirmiş. Yazıcı'nın projelerine baktığınız zaman Marmaris'i Muğla'nın ilçeleri arasında öne çıkaran değil, Türkiye içinde yarıştıran değil, dünya ile yarıştıracak bir vizyonla yapılmış bütün bunlar" - "Serkan Yazıcı Cumhurbaşkanımız tarafından Marmaris'e verdiği önem gereği, Marmaris için özel olarak seçildi, biliyorsunuz. Serkan Yazıcı'nın belediye başkanlığına ihtiyacı yok. Önemli olan buraya katkı sağlayacak bir arkadaşımız olması. Kendisi buraya aşık, burayı çok seviyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Serkan Yazıcı'nın projelerine baktığınız zaman, Marmaris'i Muğla'nın ilçeleri arasında öne çıkaran değil, Türkiye içinde yarıştıran değil, dünya ile yarıştıracak bir vizyonla yapılmış bütün bunlar." dedi.

Çelik, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın Atatürk Anıtı Meydanı'nda bulunan seçim tırında, projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Projelerin mimari çizimlerini ve görsellerini inceleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için açıkladığı manifestodaki sadece rant üreten değil, değer üreten şehirlerden bahsettiğini gördüğü, projelerin manifestonun tam karşılığı olduğunu söyledi.

Serkan Yazıcı'nın projelerinin sanat ve spor değeri üretebileceğini belirten Çelik, "Bu projeler Marmaris'i kendi etrafındaki bölgelerle kaynaştırabilecek bir değer üretim merkezi haline getirmiş. Serkan Yazıcı Marmaris'i değer üretim merkezi haline getirmiş. Yazıcı'nın projelerine baktığınız zaman Marmaris'i Muğla'nın ilçeleri arasında öne çıkaran değil, Türkiye içinde yarıştıran değil, dünya ile yarıştıracak bir vizyonla yapılmış bütün bunlar." diye konuştu.

Marmaris'teki insanın hayat kalitesini artıran projeleri izlediğini vurgulayan Çelik, Serkan Yazıcı başkan olduğu zaman, Marmaris'i, hızlı, doğru yönde hayat kalitesini ve ekonomisini yükseltecek dönüşümlerin beklediğini dile getirdi.

Çelik ve beraberindekiler daha sonra Marmaris Çukurovalılar Derneğini ziyaret ederek üyelere yaptığı konuşmada, belediyelerin yapması gereken hizmetleri yapmanın kolay olduğunu, şehirlerin artık daha fazlasını istediğini ve beklediğini kaydetti.

Çelik, şehirlerin üstündeki insanların, çocukların umutlu ve donanımlı geleceği olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun için de spor ve sanat alanları oluşturulmalı. Bunları yapacak aday Serkan Yazıcı. Serkan Yazıcı Cumhurbaşkanımız tarafından Marmaris'e verdiği önem gereği, Marmaris için özel olarak seçildi, biliyorsunuz. Serkan Yazıcı'nın belediye başkanlığına ihtiyacı yok. Önemli olan buraya katkı sağlayacak bir arkadaşımız olması. Kendisi buraya aşık, burayı çok seviyor." değerlendirmesinde bulundu.

Adanalıların misafirperver olduğunu anlatan Çelik, "Serkan başkanı size emanet ediyorum. Marmaris'in tarihini değiştirmenin vakti gelmiştir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çelik, buradaki konuşmasının ardından öğretmenlerle buluşmak üzere Bodrum ilçesine hareket etti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Y Marmaris

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