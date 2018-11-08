Sermiyan Midnight üçüncü sezona başladı

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ komedyen Sermiyan Midyat’ın, ‘Sermiyan Midnight’ ismini verdiği stand-up gösterisi, ünlü isimlerin katılımıyla Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde üçüncü sezona merhaba dedi.
Sermiyan Midyat’ın, yönetmenlik, dizi ve tiyatro oyunculuğunun ardından çocukluğundan başlayarak bugününe dek oyunculuğa ve hayata dair meselelerini anlattığı ‘Sermiyan Midnight’ın yeni gösterisini; Deniz Çakır, Demet Akbağ ve Derya Alabora birlikte izledi. Oyunu izlemeye gelenler arasında Abdullah Oğuz, Burhan Şeşen, Gülsüm Sami, Levent Can ve Mehmet Esen de vardı.
Daha önce ‘Ay Lav Yu’, ‘Hükümet Kadın’ ve ‘Hükümet Kadın 2’ filmlerinde senarist, yönetmen ve oyunculuk üstlenen, bugüne dek pek çok dizi projesinde yer alan Sermiyan Midyat, ‘Sermiyan Midnight’ isimli gösterisiyle izleyicisini yeni sezonda da stand-up sahnesiyle güldürmeye davet edecek.
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