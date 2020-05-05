Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! 'Şiddet gördüm'

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevcan Yaşar'ın sevgilisi Sermiyan Midyat ile arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Yaşar ve Midyat arasında 16 yaş fark var.

Ünlü çift şimdi ise başka bir konuyla gündemde... UçanKuş TV’deki “Kurtlar Masası”nın yorumcusu Ferruh Taşdemir’in özel haberine göre, Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk oldu.

Ünlü çiftin hakkında çıkan şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe’deki evde Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.



