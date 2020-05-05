MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! 'Şiddet gördüm'

Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! 'Şiddet gördüm'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar, önceki gece karakolluk oldu. Genç isim şiddet gördüğü iddiasıyla karakola koştu ve şikayetçi oldu.

Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! 'Şiddet gördüm'

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevcan Yaşar'ın sevgilisi Sermiyan Midyat ile arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Yaşar ve Midyat arasında 16 yaş fark var.

Capture

Ünlü çift şimdi ise başka bir konuyla gündemde... UçanKuş TV’deki “Kurtlar Masası”nın yorumcusu Ferruh Taşdemir’in özel haberine göre, Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk oldu.

Ünlü çiftin hakkında çıkan şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe’deki evde Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Ramazanda sofra paylaşımı tepki çekince...Ramazanda sofra paylaşımı tepki çekince...
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sara Sampaio tekne turunda! Eleştiri yağdı

Ünlü model şoke etti! Eleştiri yağdı

Dilan Çiçek Deniz'den yalnızlık paylaşımı

Dilan Çiçek Deniz'den yalnızlık paylaşımı

Murat Ünalmış'ın sofra paylaşımı tepki çekti! 'Ne varmış hanımefendi?'

Ramazanda sofra paylaşımı tepki çekince...

Aslıhan Doğan Turan'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'En büyük lüksüm…'

Aslıhan Doğan Turan'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'En büyük lüksüm…'

Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü sildi

Sevgilisini sildi; herkes şaşırdı

Tülin Şahin paylaştı: Ay yaşlandım millet!

Tülin Şahin paylaştı: Ay yaşlandım millet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.