Serotonin eksikliği kabızlığa yol açıyor

KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN BU TAVSİYELERE KULAK VERİN

Özden Örkçü, kabızlığı önlemek üzere tüketilebilecek lifli gıdaları şöyle sıraladı;

Orta büyüklükte bir elma yaklaşık 4 gram, orta büyüklükte bir armut ise 5.5 gram lif içerir. Özellikle elma kabuğu lif bakımından zengindir.

Yarım su bardağı ahududu 4 gram lif içerir. Ahududu aynı zamanda vücuttaki toksinlerin de dışarı atılmasına yardımcı olur.

Bir porsiyonunda yaklaşık 5 gram lif bulunduran brokoli, aynı zamanda C ve K vitamini açısından da oldukça zengin bir sebzedir. Brokoliyi tüketirken fazla haşlamamaya dikkat edilirse lif oranı ve c vitamini maksimumda muhafaza edilebilir.

Brüksel lahanasının her bir parçasında 0.5 gram lif vardır.

A vitamini deposu olan havuç aynı zamanda zengin bir lif kaynağıdır. Orta boy bir havuçta yaklaşık 3.5 gram lif bulunurken, yarım porsiyon pişmiş havuçta 2.3 gram lif bulunur.

Bir demet çiğ ıspanakta 7.5 gram lif bulunur.

Kinoa aslında tahıl değil, teknik olarak bir tohumdur ancak buna rağmen iyi bir lif kaynağıdır. Bir porsiyon pişmiş kinoada 5.2 gram lif bulunurken, 8.1 gram da protein içerir.

Pirinç yerine bulgur tercih edildiğinde ise bir porsiyondan 3.5 gram lif alınır.

Lif ve protein deposu olan taze fasulyenin yarım porsiyonu 10 gram lif içerir.