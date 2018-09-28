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Serpil Timuray, "Financial Times HERoes" Listesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, Financial Times'ın "HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018" Dünya Kadın Liderler Listesi'ne seçildi

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, Financial Times'ın "HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018" Dünya Kadın Liderler Listesi'ne seçildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra iş yerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

Vodafone Grubu'nun Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, Financial Times'ın uluslararası düzeyde hazırladığı, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018" Dünya Kadın Liderler Listesi'nde 20. sırada yer aldı.

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- Bugüne kadar 15 milyonu aşkın kadına ulaşıldı

Vodafone Grubu içinde "Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi"ne liderlik eden Serpil Timuray, kadınların iş dünyasına katılımını artırmak ve kariyerlerinde yükselmelerini desteklemek üzere global programlar geliştiriyor.

Vodafone Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde kadınların iş hayatına dahiliyetini artırmak üzere çalışan bu Komite’nin başlattığı uluslararası programlar arasında, dünyada "ilk" kez Vodafone tarafından uygulamaya alınan, kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı veren "Özel Doğum İzni" politikası ve kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere tasarlanan, dünyanın en büyük işe alım programı "ReConnect" öne çıkıyor.

Timuray'ın 2017 yılında Vodafone Grubu’nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı "Connect" programı ise bu ülkelerde 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025 yılına kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor.

Kadınlar için finansal erişim, beceri geliştirme, girişimcilik ve sağlık gibi konularda özel ürün ve hizmetlerin sunulduğu bu programla, bugüne kadar 15 milyonu aşkın kadına ulaşılarak hedeflenen oranın yüzde 33'ü tamamlandı.

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Financial Times serpil timuray vodafone

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